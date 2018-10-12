В Новокузнецке мужчина отстаивал честь семьи и случайно убил человека

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-12T12:36:49+03:00

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В Новокузнецке мужчина до смерти избил знакомого своей родственницы. Погибший оскорбил кузбассовца.

В феврале нынешнего года 28-летний местный житель пришел в гости к родственнице, с которой у них были натянутые отношения. Мужчине не нравился образ жизни, который она ведет в отсутствие супруга, а именно - приводит домой компании и злоупотребляет алкоголем.

В день очередного его визит у женщины вновь собралась компания, и родственник в очередной раз упрекнул ее за это. В ответ один из гостей оскорбил его. На это осужденный разозлился и потребовал, чтобы обидчик вышел с ним в подъезд поговорить, где на лестничной площадке он избил потерпевшего до потери сознания. Очевидцы вызвали медиков, однако по прибытию они смогли лишь констатировать смерть потерпевшего.

-По ходатайству следователя обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК по кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.