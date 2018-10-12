В Кузбассе бойцы Росгвардии спасли женщину

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-12T14:47:02+03:00

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Благодаря неравнодушию и внимательности бойцов росгвардии в кузбассе удалось спасти 34-летнюю женщину. Горожанка взобралась на трансформаторую подстанцию и оказалась в опасной близости от электрощитка.

Экипаж Росгвардии Топкинского филиала – старший сержант полиции Алексей Галеев и рядовой полиции Владимир Рябцев – нес обычное дежурство. Они отправились на заправочную станцию, чтобы заправить служебный автомобиль. В какой-то момент они обратили внимание на то, что неподалеку от мачтовой трансформаторной подстанции ходит женщина. Когда же она стала взбираться на мачту, стражи порядка тут же отправились к ней. Женщина поднялась на три метра, и до открытого щитка подстанции оставалось подать рукой, когда гвардейцы стали разговаривать с отчаянной гражданкой. Они убедили ее спуститься вниз – ради безопасности. Подумав, она согласилась.

Когда женщина спустилась вниз, она была очень печальна, а причину своего поступка объяснять отказалась. Стражи порядка спасли женщине жизнь, а для того, чтобы выяснить, зачем же она взобралась на подстанцию, передали 34-летнюю гражданку сотрудникам полиции.