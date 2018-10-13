В Новокузнецке полицейские изъяли в киоске поддельные сигареты

СЕГОДНЯ 03:57 2018-10-13T03:57:45+03:00

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В Новокузнецке полицейские изъяли из табачного киоска более тысячи пачек поддельный сигарет. Предприниматель заказал контрафакт через интернет.

Стражи порядка получили информацию от том, что в одном из киосков на улице Маркшейдерской продают поддельные сигареты. Во время проверки факт подтвердился. На пачках сигарет не было акцизных марок или были приклеены акцизы из стран ближнего зарубежья. Сигареты в киоске продавали по 50 рублей за пачку, что намного ниже рыночной цены оригинальной продукции.

– В результате мероприятия полицейские обнаружили и изъяли в торговой организации 1 380 пачек сигарет с признаками контрафактности. Владелец магазина пояснила, что заказала данную табачную продукцию через сеть Интернет, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении предпринимателя стражи порядка возбудили административное дело. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.