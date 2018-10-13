2018-10-13T05:33:03+03:00
Происшествия

В Кузбассе поймали торговцев «спайсом»

Молодые люди также выращивали марихуану, продавали марихуану и ЛСД
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Прокопьевске полицейские задержали двух мужчин, которые продавали гашиш, марихуану и синтетический наркотики.

Двух местных жителей 26 и 36 лет полицейские задержали с поличным после того, как они продали три грамма «спайса». Дома у задержанных стражи порядка нашли мобильные телефоны, по которым они вели переписку с клиентами, восемь сим-карт. В квартире одного из них в пластиковом контейнере нашли 137 расфасованных свертков «спайса» массой 600 граммов, а также плитку гашиша весом в 30 граммов, сверток с марихуаной, 300 граммов реагента и психотропные вещества ЛСД.

– В жилище другого фигуранта полицейские обнаружили инкубатор для выращивания селекционных сортов марихуаны. Комната была оборудована фитолампами, датчиками тепла и света, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. Еще 75 граммов «спайса» находились в машине, на которой передвигались подозреваемые.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Кузбассовцам грозит 20 лет тюрьмы. На время суд их поместили под стражу.

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