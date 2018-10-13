2018-10-13T12:24:24+03:00
Происшествия

В Кузбассе ночью произошло землетрясение

Эпицентр находился неподалеку от Междуреченска
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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Минувшей ночью в Кузбассе случилось землетрясение магнитудой 4,0.

- Около трех часов ночи было зафиксировано сейсмособытие, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Эпицентр находился в 61 километре восточнее города Междуреченска. Звонков от населения по поводу землетрясения или его последствий не поступало.

В Междуреченске после землетрясения проверены объекты культуры и социальной сферы на предмет возможных повреждений. В Новокузнецке, до которого отголоски землетрясения не докатились, по поручению главы в течение дня также были обследованы все социальные объекты.

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