2018-10-14T06:00:21+03:00
Общество

В Кемерове закрыли детский сад из-за радиации

Учреждение не будет работать 30 суток
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кемерове Роспотребнадзор закрыл детский сад из-за превышения уровня радиации. Детский сад не будет работать 30 дней.

Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, во время плановой проверки детского сада № 79 на улице Мирная были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В музыкальном зале было выявлено превышение радона в воздухе. На муниципальное учреждение был составлен административный протокол и протокол о запрете деятельности.

Центральный районный суд Кемерова приостановил работу детского сада на 30 суток. За это время администрация детского сада должна устранить нарушения.

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