В Кемерове закрыли детский сад из-за радиации
Учреждение не будет работать 30 суток
Фото из архива "КП"
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В Кемерове Роспотребнадзор закрыл детский сад из-за превышения уровня радиации. Детский сад не будет работать 30 дней.
Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, во время плановой проверки детского сада № 79 на улице Мирная были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В музыкальном зале было выявлено превышение радона в воздухе. На муниципальное учреждение был составлен административный протокол и протокол о запрете деятельности.
Центральный районный суд Кемерова приостановил работу детского сада на 30 суток. За это время администрация детского сада должна устранить нарушения.