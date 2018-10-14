2018-10-14T06:23:58+03:00
Происшествия

В Кемерове бомж украл счетчик из подвала многоэтажки

Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове бездомный мужчина залез в подвал дома и украл счетчик горячей воды. Оборудование он сдал в пункт приема цветмета.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, о пропаже из подвала многоквартирного жилого дома счетчика горячей воды сообщил представитель управляющей компании. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Стражи порядка смогли установить и задержать подозреваемого, которым оказался 47-летний мужчина без определенного места жительства.

– Полицейские выяснили, что он сорвал замок на входной двери и проник в подвал дома. Увидев водосчетчик, он скрутил его, а затем разобрал на части и сдал в пункт приема цветных металлов, – рассказали в главке МВД.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит два года тюрьмы.

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