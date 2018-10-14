В Кемерове бомж украл счетчик из подвала многоэтажки
В Кемерове бездомный мужчина залез в подвал дома и украл счетчик горячей воды. Оборудование он сдал в пункт приема цветмета.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, о пропаже из подвала многоквартирного жилого дома счетчика горячей воды сообщил представитель управляющей компании. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
Стражи порядка смогли установить и задержать подозреваемого, которым оказался 47-летний мужчина без определенного места жительства.
– Полицейские выяснили, что он сорвал замок на входной двери и проник в подвал дома. Увидев водосчетчик, он скрутил его, а затем разобрал на части и сдал в пункт приема цветных металлов, – рассказали в главке МВД.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит два года тюрьмы.