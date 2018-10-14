В Кузбассе в ДТП на трассе погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:02 2018-10-14T10:45:19+03:00

Две иномарки столкнулись на трассе в Кузбассе. Пассажир одной погиб.

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В Кузбассе на трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки. В результате арии погиб пассажир легковушки, еще один человек пострадал.

Авария произошла в субботу около 23.00 на 244-ом километре трассы Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк, сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД. Девушка за рулем автомобиля Toyota Corolla не справилась с управлением на мокрой дороге и выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автомобилем Toyota Corolla. В результате аварии девушка получила травмы, а ее 29-летний пассажир погиб на месте. По словам очевидцев на месте ДТП работали спасатели, врачи скорой помощи и полицейские. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.