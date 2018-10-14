В Новокузнецке загорелась квартира в пятиэтажке

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-14T10:08:31+03:00

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В Новокузнецке ночью загорелась квартира в пятиэтажном доме. Причиной пожара стала непотушенная сигареты.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже в пятиэтажном жилом доме. В 4.38 сообщение о возгорании поступило в МЧС. На место выехали пять единиц техники и 15 пожарных. До приезда спасателей 10 человек, в том числе двое детей, самостоятельно эвакуировались по маршевым лестницам. В 4.49 спасателям удалось ликвидировать пожар.

– В комнате размером два на четыре метра сгорела мебель и вещи. Предварительная причина – неосторожность при курении, – рассказали в ГУ МЧС по кемеровской области.