2018-10-15T08:21:16+03:00
Общество

Сотрудников кемеровского аэропорта заставляли работать сверхурочно

Трудовое законодательство нарушало руководство пищевой компании
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове предприятие бортового питания ущемляло права сотрудниковВ Кемерове предприятие бортового питания ущемляло права сотрудниковФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Сотрудников компании «Континент» кемеровского международного аэропорта заставляли работать сверхурочно. Нарушения трудового законодательства выявила транспортная прокуратура.

Прокуроры проверили компанию «Континент», которая занимается организацией бортового питания в международном аэропорту имени Алексей Леонова. В ходе проверки специалисты установили, что работников не обеспечивали средствами индивидуальной защиты, а также фиктивно продлевали сроки эксплуатации их спецодежды. Кроме того, в компании нарушали порядок сокращения численности штата и привлекали работников к сверхурочной работе в разрез с законодательством.

По результатам проверки генеральному директору ООО «Континент» было внесено представление. За нарушения трудового законодательства виновным лицам вынесены предупреждения.

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