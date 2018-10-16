В кемеровской маршрутке прокатился средневековый рыцарь

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-16T14:00:15+03:00

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В кемеровской маршрутке проехал молодой человек в костюме средневекового рыцаря, чем очень удивил некоторых пассажиров. Горожанин рассказал «Комсомолке», куда он так спешил и почему на нем был железный шлем и черный плащ.

По словам кемеровчанина Георгия Шершнева, костюм рыцаря-крестоносца ордена Госпитальеров он создал для участия в аниме-фестивале Aki no Yume, который проходил в ДК «Строителей» 13 октября.

– К концу фестиваля у меня не было возможности снять костюм так, чтобы потом было удобно его нести домой, поэтому я нес его на себе. Собственно, на фестиваль мне по той же причине пришлось идти тоже в костюме. В транспорте же костюм совершенно не мешал. Единственное, что естественно для рыцарского шлема - ограниченный обзор. Впрочем, это не было такой уж проблемой, – отметил Георгий.

По словам кемеровчанина, костюм крестоносца был первым костюмом, который он сам изготовил.