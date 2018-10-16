Военные рассказали о строительстве президентского кадетского училища в Кемерове

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-16T17:09:15+03:00

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Президентское кадетское училище в Кемерове построят к сентябрю 2019 года, сообщил начальник отдела военного образования ЦВО Михаил Зырянов. Военный рассказал работе над проектом.

По словам Зырянова, к сентябрю 2019 года ожидается сдача в эксплуатацию первой очереди училища. Рабочая группа уже подготовила техническое задание на выполнение проектно-изыскательных работ первого и второго этапов строительства училища. Сейчас ведется согласование. К сентябрю 2019 году планируется построить учебно-административный корпус, медпункт, стадион, КПП и плац.

–Набор в новом учебном году будет вестись в 5,6,7 классы. И, естественно, что, как и всякое президентское и суворовское училище оно будет оснащено самой современной учебно-материальной базой, – рассказал начальник отдела Михаил Зырянов.

Отметим, 29 июля министр оборы Сергей Шойгу сообщил о строительстве училища по поручению президента. Ранее в сети появился проект будущего образовательного учреждения.