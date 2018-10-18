За неделю более 15 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ

СЕГОДНЯ 07:41 2018-10-18T07:41:50+03:00

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Специалисты Управления Роспотребнадзора рассказали, сколько кузбассовцев обратились за медицинской помощью на минувшей недели из-за ОРВИ.

Как оказалось, всего за неделю в кузбасские поликлиники за помощью обратилось более 15 тысяч человек. Большинство из них – дети. Маленьких пациентов оказалось почти 11,5 человек. При этом, как отмечает пресс-служба Роспотребнадзора, в сравнении с данными предшествовавшей недели, количество заболевших почти не изменилось.

Примечательно, что в большинстве случаев врачи диагностируют именно острые респираторно-вирусные заболевания, причиной которых являются вирусы, не имеющие отношения к гриппу.

К слову, сейчас в регионе продолжается иммунизация населения против гриппа. К 15 октября было привито порядка 565 тысячи человек – это 21% от численности населения региона. В большинстве своем вакцину получают дети с полугода до шести лет, школьники, студенты, работники образовательных и медицинских учреждений, транспортники, коммунальщики, сотрудники социальной сферы и другие. Для того, чтобы после вакцинации выработался иммунитет, необходимо 2-3 недели, сохраняется же он в течение года.