Кемеровчане смогут попробовать блюда немецкой кухни

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-18T08:25:52+03:00

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Завтра, 19 октября, в Кемеровском областном колледже культуры и искусств состоится гала-концерт творческих коллективов общественных организаций и Центров немецкой культуры Кемеровской области «Навстречу 300-летию Кузбасса». Он является заключительным мероприятием в рамках Дней культуры российских немцев в Кузбассе и приурочен к старту 1000 дней 300-летия региона.

-В концертной программе будут представлены песни и танцы немецкой культуры. Перед началом гала-концерта все желающие смогут попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с историей российских немцев в Кузбассе, благодаря представленной фотовыставке, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

Напомним, что Дни культуры российских немцев в Кузбассе традиционно проводятся раз в два года. В этом году с июня по октябрь прошел ряд мероприятий. Среди них - Всесибирский фестиваль-конкурс искусств имени Вернера, региональный этнокультурный лагерь, семинар для лидеров национальных молодежных организаций, спартакиада общественных объединений российских немцев Западной Сибири, волонтерские акции «75 добрых дел» и «Память трудового фронта».