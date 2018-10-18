2018-10-18T11:06:02+03:00
Общество

Бассейн в кузбасском детском саду закрыли из-за грибка и плохой кровли

Дети не смогут плавать 90 суток
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Алексей БУЛАТОВ
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В муниципальном детском саду Прокопьевска временно закрыли бассейн. Сотрудники Роспотребнадзора нашли здесь многочисленные нарушения.

В ходе плановой проверки специалисты выявили, что помещение с бассейном, которое располагается в пристройке на первом этаже детского сада, не соответствует нормам СанПиН. Так, его внутренняя отделка находится в неудовлетворительном состоянии – здесь видны отслоение штукатурки, трещины, подтеки, а также признаки поражения грибком. В плохом состоянии оказалась и кровля помещения.

Суд признал дошкольное учреждение виновным в совершении правонарушения и приостановил работу бассейна на 90 суток, сообщили в УФССП по Кемеровской области. Судебные приставы исполнили решение суда.

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