Двое пострадали: в Ижморском районе опрокинулся грузовик

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-19T09:55:24+03:00

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Ночью 18 октября в Ижморском районе опрокинулся грузовой автомобиль Mitsubishi Fuso. В результате аварии пострадали два человека.

ДТП произошло на 368 километре автодороги Новосибирск – Кемерово – Крансоярск – Иркутск около двух часов ночи. Предварительно установлено, что 49-летний водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем слетел с дороги. В кювете автомобиль перевернулся.

В результате аварии травмы получили водитель и его 37-летний пассажир. Обоим мужчинам назначено амбулаторное лечение, сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Напомним, что в тот же день в Тяжинском районе перевернулся другой японец – Mitsubishi Lancer. Аварию устроила 25-летняя девушка, получившая права месяц назад.