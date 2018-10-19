Праздничный салют в Новокузнецке отменили из-за трагедии в Керчи
Организаторы фестиваля-конкурса «Под сводом старого шатра» приняли решение отказаться от праздничного салюта, который был запланирован на открытие фестиваля.
О том, что в программу внесены изменения, организаторы сообщили на официальной странице фестиваля-конкурса. Решив поддержать и выразить скорбь и соболезнования родным и близким погибших в Керчи, организаторы фестиваля решили отказаться от запланированного ранее салюта.
- Организаторы, участники и гости фестиваля скорбят и соболезнуют родным погибших и раненых, - сообщается на официальной странице конкурса. - В память о жертвах трагедии 20 октября в 20.00 участники фестиваля-конкурса «Под сводом старого шатра» запустят в небо шары.
Кроме того, все новокузнечане, желающие почтить память погибших, могут присоединиться к акции, которая начнется в 20:00 возле Новокузнецкого цирка. С собой желательно принести белый гелиевый шарик.
Фестиваль-конкурс «Под сводом старого шатра» проводится в Новокузнецке в 11-ый раз. Принять в нем участие приедут 28 коллективов со всей России и порядка 140 участников.
Напомним, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа расстрелял одногруппников и преподавателей, а также взорвал в здании бомбу. В общей сложности погиб 21 человек.
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