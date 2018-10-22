В Кемерове водителя Land Cruiser оштрафовали за остановку на «зебре»

СЕГОДНЯ 03:51 2018-10-22T03:51:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове водитель Toyota Land Cruiser получил штраф за остановку на пешеходном переходе. Нарушение ПДД дорогим внедорожником запечатлел видеорегистраторор движущегося следом автомобиля.

Участник проекта «Мобильный патруль» прислал видео, на которое попал момент нарушения правил дорожного движения водителем Toyota Land Cruiser. Нарушитель, двигаясь по улице Терешковой, при запрещающем сигнале светофора выехал на перекресток и остановился на пешеходном переходе.

В ходе проверки сотрудники городской ГИБДД установили личность водителя внедорожника. В отношении него были составлены два протокола за невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп линией и за остановку на пешеходном переходе. Кемеровчанин получил штраф – он заплатит по тысяче рублей за каждое правонарушение, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.