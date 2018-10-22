Пьяный мужчина устроил стрельбу в кузбасской школе

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-22T12:59:25+03:00

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ЧП со стрельбой произошло в школе №21 города Белово. Нетрезвый мужчина вошел в фойе школы с пистолетом в руках. Остановленный вахтером, он устроил скандал и несколько раз выстрелил в пол.

Как утверждают ученики школы, нападавший – папа одного из учеников. В учебное заведение он пришел, чтобы «заступиться за ребенка», которого якобы кто-то обидел. Перед нападением мужчина выпил. По предварительным данным, стрелял он из стартового пистолета.

По словам директора школы №21 Татьяны Найденовой, в результате инцидента никто не пострадал. По счастью, пистолет был заряжен только капсюлями для шумового эффекта. Прибывший по сигналу «тревожной кнопки» наряд скрутил.

Инцидент произошел в начале сентября, еще до трагических керченских событий, поэтому не был воспринят достаточно серьезно и прессой не освещался. Однако в настоящее время мужчина находится под следствием. Хоть пистолет и был сигнальным, ему грозит реальный срок.

Микрорайон «8 Марта», где находится школа, считается в Белове депрессивным, здесь нередко происходят драки и кражи, среди жителей немало отсидевших.