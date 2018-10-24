2018-10-24T08:41:07+03:00
Общество

У Новокузнецка и Кемерова появятся города-побратимы в Германии

Об этом накануне сообщил Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о том, что в скором времени у Кемерова и Новокузнецка появятся города-побратимы в Германии.

Накануне Сергей Цивилев принял участие в открытии Российско-немецкого культурно-делового форума. Губернатор Кузбасса отметил, что в регионе проживает более 23 тысяч российских немцев, и их традиции являются важной составляющей социально-культурной жизни Кузбасса.

- Кузбассу важно наладить деловые отношения с Германией, - отметил Сергей Цивилев. - Мы сотрудничаем в промышленной сфере и перенимаем опыт в современных медицинских технологиях. В ближайшее время у Кемерова и Новокузнецка появятся немецкие города побратимы.

К слову, на территории Кузбасса реализуются три крупнейших совместных проекта по производству оборудования по германским технологиям, также имеются совместаные проекты в области сельского хозяйства.

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