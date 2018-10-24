В Кемерове столкнулись автобус и трамвай

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-24T10:24:15+03:00

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В Кемерове неподалеку от вокзала случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автобус и трамвай.

Как сообщает пресс-служба Кемеровской электротранспортной компании, дорожно-транспортное происшествие случилось в одиннадцатом часу утра. Водитель автобуса совершал поворот перед близко идущим трамваем.

- Удар был незначительным, водитель автобуса признал свою вину и написал расписку. Задержка трамвая составила чуть более пяти минут, - отметил официальный представитель КЭКТ Максим Гончаренко. – Никто из пассажиров не пострадал.

Пользователи социальных сетей, разместивших фото последствия ДТП, иронизируют: мол, трамвай был на летней резине и затормозить не успел. Кто-то заподозрил водителя автобуса (к слову, у транспорта казахские номера) в незнании российских ПДД. А ВТО-то и вовсе печально вздохнул: носятся по Кемерову трамваи, подрезают…