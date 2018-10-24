Глава Яшкинского района подал в отставку

СЕГОДНЯ 20:20 2018-10-24T20:20:28+03:00

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Сергей Фролов, глава Яшкинского района, ушел с должности главы района. О своем решении он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

- К сожалению, жизнь вносит свои коррективы, - написал Сергей Фролов. - Еще вчера я строил планы по развитию Яшкинского района, назначал встречи, а сегодня я принял решение уйти с должности главы Яшкинского района.

Свое решение чиновник объяснил тем, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил ему перейти на другое место работы. Фролов отметил, что в течение двух лет, пока он был главой района, он вкладывал силы и душу в развитие Яшкинского района, старался воплощать в жизнь различные проекты. Что-то получалось так, как планировалось, а что-то – нет, но это, по мнению Фролова, лишь повод работать дальше еще усерднее.

- Моя отставка – это новый виток как в моей жизни, так и в жизни Яшкинского района. Но каждый из вас, жителей района, останется частичкой моего сердца, - написал Сергей Фролов на своей странице в социальной сети. - Спасибо всем, кто помогал мне. Спасибо всем, кто критиковал меня, мою работу.