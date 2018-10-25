2018-10-25T08:55:00+03:00
Общество

На разрезе в Кузбассе нашли загадочные шары

Находку угольщики передали областному краеведческому музею
Ирина АВТУШКО
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Подобные монолитные образования известны как «мячи богов» или «арбузы Ильи-пророка». Фото: АКОПодобные монолитные образования известны как «мячи богов» или «арбузы Ильи-пророка». Фото: АКО
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Горняки Моховского угольного разреза передали в Кемеровский областной краеведческий музей необычные находки, обнаруженные недавно. Они представляют собой три тяжелых каменных шара практически идеальной круглой формы. Вес шаров составляет от 10 до 40 килограммов, диаметр – от 30 до 60 сантиметров.

Находка уже заняла свое место в экспозиции музея. По словам сотрудников, еще предстоит выяснить точный возраст и происхождение каменных шаров. По предварительным оценкам, они представляют собой конкреции – минеральные образования в осадочных горных породах. Более точный ответ будет дан после проведения комплексного научного исследования.

– Подобные монолитные образования, известные как «мячи богов» или «арбузы Ильи-пророка», находили в самых разных уголках Земли – в Мексике, Бразилии, Коста-Рике, Китае, Новой Зеландии, - рассказали краеведы. - Теперь на всемирной карте загадочных находок «мячей богов» можно отметить и Кузбасс, что стало замечательным подарком к его грядущему 300-летию.

Напомним, что ранее фонды музея уже пополнялись находками угольщиков. Так, в 2015 году сотрудникам был передан каменный диск, также найденный на Моховском разрезе, и окаменевшие стволы древних деревьев – кордаиты. Возраст этих экспонатов составляет более 260 миллионов лет.

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