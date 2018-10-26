2018-10-26T09:25:38+03:00
Происшествия

Очевидцы сняли на видео смертельное ДТП с иномаркой и «ГАЗелью» в Кузбассе

ДТП случилось рано утром в Кемеровском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Регион 42"Фото: vk.com, "Регион 42"
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В пятницу, 26 октября, в Кемеровском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Три человека погибли, еще один получил травмы.

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось около 07:00 на автодороге «Кемерово - Промышленная». Кадрами с места происшествия очевидцы делятся в социальных сетях. При этом большинство из них уверено, что трагедия случилась из-за невнимательности водителей.

Смертельное тройное ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42"

Сейчас уже сотрудники полиции установили, что виновник аварии – водитель автомобиля ВАЗ-21099. Он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «ГАЗелью». Грузовик, в свою очередь, также выехал на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался автомобиль Renault Sandero. Во внедорожнике в момент дорожно-транспортного происшествия находились четыре человека. Трое из них погибли, а -

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельствапроизошедшей автоаварии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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