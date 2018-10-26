2018-10-26T13:40:11+03:00
Происшествия

Не доставайся никому: кузбассовец не смог угнать машину и сжег ее

Угонщик обиделся на то, что не смог завести машину
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Прокопьевском районе полицейские задержали злоумышленника, который поджег машину, не сумев ее угнать.

58-летний фермер из Шарапа обратился в полицию со своей бедой: накануне он приезал домой на машине и оставил ее возле ограды дома. Машина была неисправной, так что мужчина, снял некоторые детали и планировал в дальнейшем отремонтировать авто. Увы, сделать это ему не удалось: утром автомобиля возле дома не оказалось.

Впрочем, полицейские вскоре нашли пропажу – в 300 метрах от дома в кювете. А вскоре отыскался и угонщик – 20-летний сосед потерпевшего. Как оказалось, молодой человек вместе с другом возвращался с застолья. Желая сделать другу приятное, юноша предложил подбросить его до дома на машине, которую якобы купил у соседа. Увы, лишь проехав 300 метров и оказавшись в кювете, молодой человек понял, что в автомобиле не хватает аккумулятора и прочих важных запчастей. Разозлившись, юноша поджег машину.

Ущерб составил 150 тысяч рублей. сам же юноша рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.

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