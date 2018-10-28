Ураганный ветер и гололед: Синоптики рассказали о погоде на понедельник в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-28T11:23:51+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в Кемерове и Кузбассе в понедельник, 29 октября. В начале недели придет ураганный ветер и похолодание.

В понедельник ночью в Кузбассе температура воздуха опустится до -1, +4 градусов. Днем будет +1,+6 градусов. Синоптики обещают переменчивую облачность с мокрым снегом и дождем. Местами ожидается гололед и отложение мокрого снега. Креме того, ночью и в первой половине дня порывы юго-западного ветра будут достигать 23-28 метров в секунду.

В Кемерове ночью будет от нуля до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +3,+5 градусов. Ночью пройдут умеренные, а днем небольшие осадки. Ожидается гололед. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 20-25 метров в секунду ночью и до 18-23 метров в секунду днем.