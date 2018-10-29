В Кузбассе поезд переехал 20-летнего парня

СЕГОДНЯ 04:38 2018-10-29T04:40:06+03:00

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В Прокопьевске поезд переехал 20-летнего молодого человека. Кузбассовец получил несовместимые с жизнью повреждения и скончался на месте.

Инцидент произошел утром 26 октября на железной дороге рядом с автомойкой «У Артема», сообщают пользователи соцсети. Здесь поезд сбил 20-летнего молодого человека. Парень решил прогуляться по рельсам, слушая музыку в наушникам. Поэтому он не смог услышать звуковые сигналы машиниста поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда не удалось избежать – поезд переехал молодого человека. Тело погибшего оказалось буквально разорвано на части.