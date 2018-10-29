В Новокузнецке подростки ради забавы поджигали друг друга

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-29T14:05:00+03:00

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Новокузнечане стали свидетелями опасных игр подростков: дети поджигали друг друга ради забавы.

В социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на котором сняты опасные игры подростков. Один из горожан снял, как во дворе многоэтажки собралась компания школьников, среди которых были и мальчики, и девочки. В какой-то момент ребята стали поджигать себе ноги ради развлечения. Горожане, посмотревшие видео, не остались равнодушными, однако из мнения кардинально разделились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/675455" frameborder="0"></iframe> Подростки поджигают друг друга в Новокузнцке.Видео: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"

Одна часть (в основном – мужская аудитория) ничего страшного в происходящем не увидела. Комментаторы уверяли, что подростки красуются перед своими подругами. Многие припомнили собственные шалости и отметили, что, несмотря на обилие опасных забав и не менее опасных (по сегодняшним меркам) детских площадок в их детстве, почти никто не покалечился и все выжили.

Другая же часть новокузнечан уверенно заявляла, что такое поведение недопустимо.

- Видео – в полицию, детей – на учет. Все начинается с малого... – уверена пользовательница соцсетей Ольга Лобанова. – Надеюсь, родители увидят видео и хорошенько накажут своих шалопаев.