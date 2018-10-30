Лже-медработник грабит пенсионеров в Кемерове

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-30T16:00:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове лже-медработник грабит пенсионеров. Женщина обманным путем проникает в их квартиры и похищает деньги.

Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области по подозрению в совершении серии мошенничеств, совершенных на территории города Кемерово разыскивается неустановленная женщина, которая путем обмана и злоупотребления доверием под видом медицинского работника похищает денежные средства из квартир пенсионеров.

Уже установлено, что днем женщина стучится в двери кемеровчан-пенсионеров и представляется им сотрудницей поликлиники. Женщина сообщает, что результаты анализов, которые потерпевшие сдавали не так давно, очень плохие, и им необходимо заново пройти обследование. Во время разговора мошенница узнает, где пенсионеры хранят деньги. Позже, когда потерпевшие выходят из комнаты, лже-медработник похищает средства.

- В ходе анализа преступлений установлено, что большинство из них совершены в Центральном и Заводском районах города Кемерово (вдоль проспекта Ленина), - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Приметы подозреваемой: женщина славянской внешности, возраст около 40 лет, волосы темные, собраны сзади, посередине пробор, может носить очки, а также парик.