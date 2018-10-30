2018-10-30T16:00:39+03:00
Происшествия

Лже-медработник грабит пенсионеров в Кемерове

Преступница орудует в Центральном и Заводском районах
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кемерове лже-медработник грабит пенсионеров. Женщина обманным путем проникает в их квартиры и похищает деньги.

Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области по подозрению в совершении серии мошенничеств, совершенных на территории города Кемерово разыскивается неустановленная женщина, которая путем обмана и злоупотребления доверием под видом медицинского работника похищает денежные средства из квартир пенсионеров.

Уже установлено, что днем женщина стучится в двери кемеровчан-пенсионеров и представляется им сотрудницей поликлиники. Женщина сообщает, что результаты анализов, которые потерпевшие сдавали не так давно, очень плохие, и им необходимо заново пройти обследование. Во время разговора мошенница узнает, где пенсионеры хранят деньги. Позже, когда потерпевшие выходят из комнаты, лже-медработник похищает средства.

- В ходе анализа преступлений установлено, что большинство из них совершены в Центральном и Заводском районах города Кемерово (вдоль проспекта Ленина), - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Приметы подозреваемой: женщина славянской внешности, возраст около 40 лет, волосы темные, собраны сзади, посередине пробор, может носить очки, а также парик.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе разыскивают 20-летнего парня с рюкзаком
Новокузнечанин ради забавы разбил семь фонарей
Погода в Кемерове 31 октября: гололед и сильный ветер
Кузбасские аграрии уйдут на «налоговые каникулы»
В Кузбассе будут увеличены пособия для опекунов
Жители Кузбасса в 2018 году отдали мошенникам около 70 миллионов рублей
Как в сказке: В Новокузнецке мачеха ударила ножом мужа из-за падчерицы
ВТБ расширяет продажи полисов «Защити будущее»
В Кемерове девушка обокрала доверчивую пенсионерку
Кузбасская компания обманула государство на 41 миллион рублей
У Шерегеша появился собственный бренд
В Шерегеше может появиться туристическая полиция
В Кемерове автолюбитель врезался в столб и ушел с места ДТП
Кузбасские полицейские показали, как навести порчу
Парк за 262 миллиона рублей откроют на выходных в Кемерове
Мечты сбываются: в Шерегеше введут единый ски-пасс
Возле новокузнецкого вокзала снесли киоск с сигаретами
Горнолыжный сезон в Шерегеше начнется 17 ноября
Погиб под грудой кирпичей: по факту гибели ребенка в Кузбассе заведено уголовное дело
От новокузнецкого аэропорта до Шерегеша можно будет добраться на шаттле
Не дошел до перехода: на кузбасской трассе погиб пенсионер
Новокузнечан призывают поделиться одеждой с бездомными
В Рудничном районе Кемерова загорелось офисное здание
Семилетний мальчик погиб под грудой кирпичей в Киселевске
В Кемерове из магазина изъяли 180 литров паленого алкоголя
В Кемерове на аварийном участке установили светофоры
В Кузбассе две школьницы распивали спиртное в компании незнакомца