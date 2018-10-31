2018-10-31T13:27:55+03:00
Происшествия

Фигурантам по делу о вымогательстве акций «Инского» разрешили ездить на велосипеде и видеться с родными

Двум фигурантам уголовного дела суд увеличил время прогулок
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
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Фигурантам по делу о вымогательстве акций «Инского» разрешили ездить на велосипеде и видеться с родными.Фигурантам по делу о вымогательстве акций «Инского» разрешили ездить на велосипеде и видеться с родными.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В среду, 31 октября, прошло судебное заседание по делу о вымогательстве акций разреза «Инской». Два фигуранта громкого дела подали ходатайство об увеличении времени прогулок.

Так, бывший замгубернатора Алексей Иванов попросил увеличить длительность прогулок и возможно посещать свою мать. Женщина живет в Кедровке, и чтобы добраться к ней необходимо потратить порядка часа на дорогу и пересечь границу города Кемерово. Иванов ходатайствовал об увеличении грениц пребывания с города Кемерово ддо Кемеровского района.

Суд удовлетворил ходатайство Иванова, и увеличил ему время прогулок на четыре часа. Кроме того, ему разрешено использовать телефон для связи с адвокатом.

Бизнесмен Александр Щукин также ходатайствовал об увеличении времени прогулок, возможности поддерживать телефонную связь с адвокатом, кататься на велосипеде и посещать врачей.

Суд вынес решение удовлетворить ходатайства обоих фигурантов уголовного дела о вымогательстве акций разреза «Инской» и разрешить им прогулки на свежем воздухе, катание на велосипеде и общение с родственниками.

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