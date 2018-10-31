Пенсионера из Кемерова обворовал мошенник из Хабаровска

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-31T15:34:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбасские полицейские задержали в Хабаровске подозреваемых в серии мошенничеств.

81-летний житель областного центра спокойно занимался обычными домашними делами, когда ему позвонил внук. Парень сбивчиво и взволнованно говорил о том, что попал в ДТП и сейчас находится в полиции. Еще парень говорил о том, что пострадавшему срочно нужны деньги на лечение – и это может смягчить вину внука.

Пенсионер, конечно же, схватился за голову и тут же перевел на номер телефона, который продиктовал внук, 41 тысячу рублей. И только после этого сам позвонил внуку. Парень успокоил деда, ведь он ни в какое ДТП не попадал! Поняв, что стал жертвой мошенников, пожилой кемеровчанин обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов разработали спецоперацию и задержали мошенников.

Лже-внук, как оказалось, действительно совершил преступление и в тот момент, когда звонил, уже находился в следственном изоляторе города Хабаровска. Вместе с подельником они как раз «обрабатывали» очередную жертву. Позже выяснилось, что их жертвами уже стали пять кемеровчан, два новокузнечанина и два жителя Анжеро-Судженска. Еще в восьми случаях попытки оказались не столь удачными. В общей сложности сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность подельников к другим возможным преступлениям и разыскивают тех, кто «на воле» обналичивал деньги.