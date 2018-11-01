2018-11-01T06:00:18+03:00
Общество

Глава Кемерова Илья Середюк предложил возродить спортивные клубы

У системы спортивных клубов по месту жительства может начаться вторая жизнь
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации города КемеровоФото: пресс-служба администрации города Кемерово
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Во время объезда города, который Илья Середюк провел накануне, глава города отметил, что необходимо возрождать систему спортивных клубов по месту жительства.

- Я сам в детстве состоял в дворовой хоккейной команде, - рассказал Середюк на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». - А сегодня у горожан только возросло желание заниматься спортом в любое время года.

Фото: пресс-служба администрации города Кемерово

Фото: пресс-служба администрации города Кемерово

В Кемерове сейчас имеется более 70 дворовых площадок, на которых можно заниматься зимними видами спорта. Часть из них находится в нормальном состоянии, а некоторые полностью разрушены или требуют ремонта. Чтобы зимой горожане смогли играть в хоккей или кататься на коньках прямо рядом с домом, Илья Середюк поручил начальника территориальных управлений уже с этого сезона заняться площадками. В скором времени на них могут появиться помещения для переодевания, площадки будут обеспечены уборочным инвентарем, а также будут назначены ответственные инструкторы.

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