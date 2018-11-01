В Кузбассе детей наградили за спасение жизней

СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-01T18:34:29+03:00

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В четверг в администрации Кемеровской области наградили четырех детей, которые помогли людям в экстремальных ситуациях. Подростки получили медали и благодарность.

Медалью «За мужество в спасении» получила ученица 3 класса гимназии № 48 Новокузнецка Аида Амшарова. Она спасла восьмилетнего брата, который упал в воду. Девочка бросилась за ним держала его на поверхности до появления спасателей. Также медалью были отмечены ученики киселевской школы № 25 Александр Бакуров и Илья Ковешников. Она вытащили семилетнего мальчика из колодца, который провалился в незакрытый люк.

Ученица школы № 99 Новокузнецка Алина Майер-Клюг помогла найти злоумышленников, который обворовали автомобиль. Девушка сняла на видео преступников и передала полицейским. Девушка получила благодарность от «Общероссийской общественной организации Российский союз спасателей»

– Пример наших ребят доказывает, что герои не имеют специальной подготовки, не учатся этому всю жизнь. Это люди, которые просто не смогли пройти мимо, — отметил участие и.о. первого заместителя губернатора Вячеслав Телегин.