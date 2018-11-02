В Новокузнецке нашли пропавшего несколько месяцев назад работника ЗСМК

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-02T11:11:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке нашли пропавшего несколько месяцев назад сотрудника ЗСМК Виталия Бондика. Волонтеры сообщили, что мужчина погиб.

О завершении поисков 37-летнего Виталия Бондика сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Бондик Виталий Александрович найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении.

Волонтеры не разглашают подробности обнаружения тела мужчины. Однако как стало известно «Комсомольской правде» от собственных источников, погибшего нашли на территории заводского полигона ТБО.

Напомним, Виталий Бондик пропал 29 июня. Последний раз его видели на территории ЗСМК.