2018-11-03T08:33:22+03:00
Происшествия

В Новокузнецке автобус насмерть сбил мужчину

Пешеход переходил дорогу по «зебре»
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: instagram.com/nvkzdtpФото: instagram.com/nvkzdtp
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В Новокузнецке водитель автобуса сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход скончался на месте.

Инцидент произошел в пятницу около 18.30 на проспекте Шахтеров, сообщили в областном управлении ГИБДД. 51-летний водитель автобуса «ПАЗ» на не регулированном пешеходном переходе сбил 73-летнего мужчину. Пот полученных травм пешеход скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.

– Предварительная вина ставится водителю автобуса, так как он должен был предоставить преимущество пешеходу, – отметили в ГИБДД.

По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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