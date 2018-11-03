2018-11-03T09:13:40+03:00
Общество

Под Кемеровом такси слетело с трассы

Водители предупреждают о плохих дорожных условиях
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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На трассе под Кемеровом автомобиль такси вылетел в кювет. В сети появились фотографии с места аварии.

Как рассказали пользователи соцсети, утром 3 ноября на выезде из Кемерово в сторону Топок водитель иномарки, работающей в такси, выехал в трассы. Автомобиль съехал в кювет и застрял в сугробе.

Кроме того, очевидцы сообщили об аварии на улице Ракитянского. В результате ДТП водитель выехал на заснеженную обочину. Фото с места также было опубликовано в соцсети. Водители предупреждают друг друга о сложной дорожной обстановке из-за снегопада.

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