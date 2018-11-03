2018-11-03T09:33:42+03:00
Общество

Ночью кузбасские трассы вышла чистить спецтехника

В регион пришли сильные снегопады
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: администрация КемероваФото: администрация Кемерова
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Ночью 3 ноября спецтехника техника чистила трассы в Кузбассе. Работы на дорогах продолжатся круглосуточно.

Этой ночью более 250 единиц техники вышли на расчистку и противогололедную обработку федеральных трасс Кузбасса, а также Новосибирской и Томской областей, сообщили в диспетчерской службе ФКУ «Сибуправтодор». Сколько техники вышло на трассы в Кузбассе не уточняется.

По прогнозам синоптиков, сложные дорожные условия продлятся до 8 ноября – ожидаются мокрый снег и порывистый ветер. Поэтому работы будут продолжаться в круглосуточном режиме.

– Автомобилистам необходимо учитывать погодную ситуацию при выборе безопасной скорости и дистанции! Будьте особенно осторожны при проезде участков с работающей дорожной техникой! – отметили в Сибуправтодоре.

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