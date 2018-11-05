В Новокузнецке иномарка улетела с моста в реку
В Новокузнецке в понедельник, 5 ноября, иномарка слетела с моста в реку. Фотографиями перевернувшейся машины поделились очевидцы в социальных сетях.
Дорожный инцидент произошел в Орджоникидзевском районе на въезде в гаражный кооператив. По информации очевидцев, водитель не справился с управлением, в результате чего машина рухнула с моста. Водитель остался жив, о травмах не сообщается.
Новокузнечане утверждают, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Машину подняли на поверхность с помощью автокрана. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"