2018-11-05T16:58:23+03:00
Происшествия

В Новокузнецке иномарка улетела с моста в реку

По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Инцидент. Новокузнецк" / "ВКонтакте"Фото: "Инцидент. Новокузнецк" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке в понедельник, 5 ноября, иномарка слетела с моста в реку. Фотографиями перевернувшейся машины поделились очевидцы в социальных сетях.

Дорожный инцидент произошел в Орджоникидзевском районе на въезде в гаражный кооператив. По информации очевидцев, водитель не справился с управлением, в результате чего машина рухнула с моста. Водитель остался жив, о травмах не сообщается.

Новокузнечане утверждают, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Машину подняли на поверхность с помощью автокрана. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"

Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"

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