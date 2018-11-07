2018-11-07T03:56:03+03:00
Общество

В Кузбассе родители смогут следить за движением школьных автобусов

Технику оснастили спутниковой навигацией
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе все школьные автобусы оборудовали системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Теперь родители смогут следить за перемещением детей в транспорте.

Как сообщили в областном управлении МВД, в Кузбассе детей из 380 образовательных учреждений перевозят 563 школьных автобуса. Чтобы обезопасить перевозки, Госавтоинспекция вышла с инициативой оснастить все школьные автобусы спутниковой навигации ГЛОНАСС, чтобы отслеживать их перемещения в режиме реального времени.

Проект был согласован с департаментом образования и науки Кемеровской области и одобрен на Комиссии по безопасности дорожного движения.

– С помощью специального оборудования, которым оснащены школьные автобусы, с недавнего времени возможность отслеживать их движение появилась у родителей маленьких пассажиров – теперь через личные кабинеты в электронных дневниках детей мамы и папы могут увидеть, где и с какой скоростью движется автобус, а главное, когда он подъедет к нужной остановке, – отметили в полиции.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Инспекторы ГИБДД уверены, что дополнительный контроль со стороны родителей повысит безопасность перевозок детей.

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