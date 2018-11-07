2018-11-07T17:13:55+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП из-за юного автолюбителя

Молодой человек не справился с управлением
Екатерина РОМАНОВА
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Небольшой опыт вождения и сложные погодные условия стали причинами дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали пять человек.

Накануне около семи часов утра на 240-ом километре автодороги Р-255 «Сибирь» случилось ДТП. здесь столкнулись два автомобиля – «Лада Калина» и Hyundai Solaris. За рулем отечественного автомобиля находился 19-летний молодой человек, у которого водительский стаж меньше года. по предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это же время ему навстречу двигался автомобиль Hyundai Solaris. Избежать столкновения не удалось.

В автоаварии пострадали пять человек – водитель «Лады» и четыре пассажира. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция Кузбасса рекомендует водителям воздержаться от междугородних поездок в связи со сложными погодными условиями. В случае, если поездку отложить невозможно, водителю следует выбирать безопасную скорость с учетом состояния дорожного покрытия и условий видимости, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

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