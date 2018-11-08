2018-11-08T05:53:08+03:00
Общество

Кемерово встал в семибалльных пробках

Особенно загружено движение на Кузнецком проспекте
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Яндекс. Пробки"Фото: "Яндекс. Пробки"
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На дорогах Кемерова утром 8 ноября возникли многочисленные заторы. Больше всего загружено движение на Кузнецком проспекте, здесь наблюдаются семибалльные пробки.

На 9.30 загруженность магистрали из центра составила 7 баллов, что на три балла выше обычного, сообщил сервис «Яндекс. Пробки». В данный момент сохраняется плотное движение по Кузнецкому мосту на пересечении с Советским проспектом в обе стороны, а также с улицей Красноармейской. Автомобили движутся здесь со скоростью не более 15 километров в час.

Есть небольшие заторы на улице Терешковой в районе Октябрьского проспекта, проспекта Химиков и улицы Сибиряков-Гвардейцев, а также на пересечении бульвара Строителей с Октябрьским проспектом.

Стоит отметить, что неожиданно в городе возникли и ночные пробки. Так, в 01.36 . загруженность улицы Терешковой составила 3 балла, что на 3 балла выше обычного.

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