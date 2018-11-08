2018-11-08T08:21:44+03:00
Общество

Безналичный расчет в транспорте планируют ввести во всем Кузбассе

Вторым городом после Кемерова станет Новокузнецк
Екатерина БОРМОТОВА
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Подготовлен к запуску проект «Модернизация транспортной системы «Электронный проездной» в НовокузнецкеПодготовлен к запуску проект «Модернизация транспортной системы «Электронный проездной» в Новокузнецке
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Во всех территориях Кузбасса планируют ввести безналичный расчет в общественном транспорте. Об этом рассказал заместитель губернатора Денис Шамгунов.

С 2018 года в Кузбассе стартовал проект по оснащению городского транспорта терминалами бесконтактной оплаты проезда транспортной или банковской картой. Пилотной территорией был выбран город Кемерово.

На сегодняшний день 615 единиц городского транспорта оснащены банковскими терминалами. Кроме того, терминалы установлены практически на всем коммерческом транспорте. Причем при оплате картой пассажир получает скидку в 50 копеек. В настоящее время ведутся переговоры по увеличению скидки, сообщили в администрации Кемеровской области.

Денис Шамгунов сообщил, что уже подготовлен к запуску проект «Модернизация транспортной системы «Электронный проездной» в Новокузнецке.

- Вообще этот проект будет реализован на всей территории Кемеровской области, ведь это не только удобно, но и способствует повышению эффективности работы городского транспорта, - сказал замгубернатора.

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