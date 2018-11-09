2018-11-09T06:24:23+03:00
Общество

Еноты «Томской писаницы» переехали в домики

Кирилл ЧАЩИН
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Фото: «Томская писаница»Фото: «Томская писаница»
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К предстоящим холодам готовятся и животные в музее-заповеднике «Томская писаница». Теплолюбивых енотов перевели в помещения, а остальным животным утеплили домики сеном. Кроме того, волки, лисы, соболи сами себе нарастили шубки к зиме.

- Все звери готовятся к перезимовке естественным образом. У них в сентябре - октябре начинает подрастать подпуш и утолщаться остевой волос, который как раз и является тепло- и влагоизоляцией. Поэтому нашим животным кофты и шарфы не нужны, - рассказывает заведующая отделом мини-зоопарка «Томской писаницы» Елена Мельник. - Утки и гуси мороз до 30 градусов переносят нормально, лишь бы у них было место, где укрыться от ветра и там была сухая подстилка. В домиках у них постелено сено. Если мороз выше 30 градусов, их обязательно переносят в стайки.

Кстати, медведи в «Томской писанице» не всегда впадают в спячку. Обычно они ложатся только в самые лютые морозы. Пока что они в спячку и не собираются

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