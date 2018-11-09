В Кемерове фура протаранила иномарку

СЕГОДНЯ 07:38 2018-11-09T07:38:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове фура столкнулась с иномаркой и выехала в кювет. На месте ДТП образовалась пробка.

Как сообщают пользователи соцсети, авария произошла в пятницу утром на улице Нахимова рядом с домом №32. На кадрах с места ДТП видно, что грузовик с прицепом выехал на заснеженную обочину, упершись в бок серебристой иномарке. О пострадавших в ДТП очевидцы не сообщают.

В результате аварии на улице Нахимова образовалась большая пробка, которая протянулась до конца Логового шоссе. Отметим, что плохо движется транспорт на некоторых участках Кузнецкого проспекта.