2018-11-09T14:34:14+03:00
Общество

Кемерово встал в 10-балльных пробках

На дорогах зафиксировано пять ДТП
Кирилл ЧАЩИН
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Скриншот: "Яндекс"Скриншот: "Яндекс"
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В пятницу вечером на дорогах Кемерова зафиксированы 10-балльный пробки. На городских улицах произошло пять аварий, сообщает сервис «Яндекс. Пробки»

Традиционно затор наблюдается на Логовом шоссе от центра, проспекте Шахтеров и улице Нахимова. В пробке стоит весь Притомский проспект, на котором в районе развязке произошло ДТП. Еще одна авария произошла на Октябрьском проспекте между Соборной улицей и Пионерским бульваром. Затор также наблюдает на Университетском мосту, улице Мичурина. Транспорт стоит на Кузнецком проспекте на сторону Южного, где также ДТП. Аварии произошли также на Соборной улице перед пересечением с проспектом Ленина.

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