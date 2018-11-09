В Кемерове из горящей многоэтажки спасли мужчину

СЕГОДНЯ 17:23 2018-11-09T17:23:09+03:00

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В Кировском районе Кемерова загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарные спасли из огня мужчину.

Сообщение о возгорании квартиры на первом этаже в одном из многоэтажных домов на улице Спартака поступило в МЧС в 17.20. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шел дым

– Огнеборцы незамедлительно приступили к разведке. Звеном газодымозащитников через окно спасен мужчина, скорая медицинская помощь не потребовалась. Эвакуация жильцов дома не проводилась, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате пожара в квартире сгорела мебель и вещи на площади трех квадратных метров. По предварительной оценке, пожарных, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.