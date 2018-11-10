2018-11-10T05:22:41+03:00
Общество

Жители Кузбасса вышли на уборку снега

Горожане решили помочь коммунальщикам
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: АКОФото: АКО
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Кузбассовцы вышли на улицы, чтобы помочь коммунальщиками убрать снег. Массовые уборки прошли в Прокопьевске и Белове.

В Прокопьевске более пять тысяч человек вышли из дома, чтобы убрать снег и наледь. Помогали дворникам сотрудники мэрии, работники ЖКХ, медицинских учреждений, учреждений спорта, культуры, соцзащиты, строительных организаций и транспортных предприятий. Горожане убирали снег во дворах, чистили пешеходные дорожки и детские площадки.

– Школьники и студенты убирали снег не только со своих территорий, но и чистили остановки и пешеходные дорожки вблизи учреждений. Волонтеры помогали раскидывать снег пожилым людям в частном секторе, – отметили в областной администрации.

В Белове вышли убирать улицы более тысячи человек. Волонтеры очистили от грязи и мокрого снега остановки, территории школ и учреждений культуры, тротуары, пешеходные переходы.

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