В Шерегеше тракторист насмерть сбил женщину во время уборки снега

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-10T09:56:17+03:00

Водитель не заметил прохожую во время движения задним ходом

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В Шерегеше водитель трактора насмерть сбил женщину во время уборки снега. Мужчина не заметил прохожую, когда двигался задним ходом.

Инцидент произошел 9 ноября около полудня на улице Дзержинского. Тракторист во время уборки снега совершил наезд на 43-летнюю жительницу. Женщину с травмами доставили в больницу, где она впоследствии скончалась, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник.

Известно, что 64-летний тракторист убирал снег около магазина и наехал на женщину, когда двигался задним ходом. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают следственные органы.