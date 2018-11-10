Житель Кемерова заготовил к новогодним праздникам партию марихуаны

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-10T11:02:34+03:00

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В Кемерове местный житель запланировал веселые новогодние праздники с друзьями и заготовил для этого партию марихуаны. Но веселье не удалось – наркотик изъяли полицейские.

В ходе профилактического рейда в частном секторе областного центра полицейские задержали местного жителя. Мужчину остановили на одной из улиц по подозрению в незаконном хранении наркотиков. При досмотре оперативники изъяли у него сверток из полиэтилена с веществом растительного происхождения.

Экспертиза показала, что в свертке находилась марихуана массой 800 граммов, что является крупным размером. Мужчина пояснил, что самостоятельно заготавливал коноплю. Вместе с друзьями он собирался употребить ее на предстоящих новогодних праздниках, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении 28-летнего кемеровчанина возбуждено уголовное дело. За хранение наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.