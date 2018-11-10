2018-11-10T11:02:34+03:00
Происшествия

Житель Кемерова заготовил к новогодним праздникам партию марихуаны

Наркотик изъяли полицейские
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кемерове местный житель запланировал веселые новогодние праздники с друзьями и заготовил для этого партию марихуаны. Но веселье не удалось – наркотик изъяли полицейские.

В ходе профилактического рейда в частном секторе областного центра полицейские задержали местного жителя. Мужчину остановили на одной из улиц по подозрению в незаконном хранении наркотиков. При досмотре оперативники изъяли у него сверток из полиэтилена с веществом растительного происхождения.

Экспертиза показала, что в свертке находилась марихуана массой 800 граммов, что является крупным размером. Мужчина пояснил, что самостоятельно заготавливал коноплю. Вместе с друзьями он собирался употребить ее на предстоящих новогодних праздниках, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении 28-летнего кемеровчанина возбуждено уголовное дело. За хранение наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24