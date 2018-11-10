2018-11-10T13:36:40+03:00
Общество

Какой будет погода 11 ноября в Кузбассе

Ночью похолодает до -32 градусов
Екатерина БОРМОТОВА
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В воскресенье в Кузбассе похолодает до -32 градусовВ воскресенье в Кузбассе похолодает до -32 градусовФото: Валерий ШАХОВ
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Синоптики рассказали, какой будет погода 11 ноября в Кузбассе. Ночью столбики термометров опустятся до -32 градусов.

В воскресенье в Кемеровской области сохранится холодная погода. Так, ночью температура воздуха местами составит -27,-32 градуса Цельсия. Южанам повезет больше: у них столбики термометров опустятся до -17,-22 градусов.

Днем также не стоит ожидать резкого потепления. В воскресенье в регионе будет -22,-27 градусов мороза. Но есть и хорошие новости – наконец прекратятся метели: юго-западный ветер будет достигать семи метров в секунду. Правда, без осадков не обойдется: по югу области обещают снег. Местами будет изморозь, дымка, туман и гололедица. Так что водителям следует быть предельно осторожными.

В Кемерове ночью 11 ноября столбики термометров покажут -27,-29. Днем потеплеет на несколько градусов и будет около -22. Ветер также будет юго-западный слабый, с порывами до семи метров в секунду. Днем в областном центре ожидается без осадков, но сохранятся гололедные явления.

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